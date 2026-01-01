Litchfield Golf Guide
Litchfield Golf Courses
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Litchfield, ConnecticutPrivate
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Litchfield, ConnecticutPublic4.593984962439
Golf Courses Near Litchfield
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Torrington, ConnecticutPrivate5.02
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Harwinton, ConnecticutPublic4.64285714295
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Washington, ConnecticutPrivate
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Torrington, ConnecticutPublic3.07
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Watertown, ConnecticutPublic/Municipal4.139064305321
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Washington, ConnecticutPrivate5.01
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Watertown, ConnecticutPrivate
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Winsted, ConnecticutSemi-Private4.571428571420
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Bristol, ConnecticutPrivate
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Pequabuck, ConnecticutSemi-Private4.2513858947197
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