Goshen Golf Guide
Goshen Golf Courses
Golf Courses Near Goshen
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Litchfield, ConnecticutPublic4.593984962439
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Torrington, ConnecticutPublic3.07
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Litchfield, ConnecticutPrivate
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Winsted, ConnecticutSemi-Private4.571428571420
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Harwinton, ConnecticutPublic4.64285714295
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Norfolk, ConnecticutPrivate
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Washington, ConnecticutPrivate5.01
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East Canaan, ConnecticutPublic4.01
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Washington, ConnecticutPrivate
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Watertown, ConnecticutPublic/Municipal4.139064305321
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