Beijing Jade Island International Golf Club - West Course
About
Holes 9
Type Semi-Private
Style Parkland
Par N/A
Length 3740 yards
Slope N/A
Rating N/A
|Tee
|Par
|Length
|Rating
|Slope
|Black
|3740 yards
Course Details
Year Built N/A
Rentals/Services
Carts Yes
Pull-carts Yes
Caddies Yes
Clubs Yes
Practice/Instruction
Driving Range Yes
Teaching Pro Yes
Putting Green Yes
Policies
Walking Allowed Yes
Food & BeverageRestaurant
Available FacilitiesBanquet Facilities, Lockers, Locker Rooms
