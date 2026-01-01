Official Sponsor Omega Watch Ad: click to navigate
Home / Courses / Asia / Japan / Chugoku / Okayama

Okayama Country Club Momonosato Course

Rating Snapshot

Rating Index Rating
0
5 Stars
0
4 Stars
0
3 Stars
0
2 Stars
0
1 Stars
0
Conditions
0
Value
0
Layout
0
Friendliness
0
Pace
0
Amenities
0
0%
Recommend this course
Read Reviews
About

Holes 18
Type Semi-Private
Par 72
Length 6780 yards
Slope 123
Rating 73.1
Tees
Tee Par Length Rating Slope
Back 72 6780 yards 73.1 123
Regular 72 6460 yards 70.7 121
Front 72 6060 yards 70.0 119
Ladies (W) 72 5303 yards 67.1 113
Track Rounds
Scorecard
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Back M: 73.1/123 345 445 500 400 180 390 210 485 430 3385 350 335 625 165 470 525 360 155 410 3395 6780
Regular M: 70.7/121 335 430 480 380 165 375 195 470 420 3250 335 320 610 155 405 500 345 145 395 3210 6460
Front M: 70.0/119 325 415 475 355 160 360 175 460 400 3125 305 315 530 130 360 450 330 135 380 2935 6060
Ladies W: 67.1/113 325 320 370 325 130 325 163 390 330 2678 265 275 480 125 325 420 295 130 310 2625 5303
Handicap 17 1 11 9 15 3 5 13 7 8 14 4 16 2 6 12 18 10
Par 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72

Course Details

Year Built 1962
Architect Akira Sato (1962)

Rentals/Services

Pull-carts Yes
Caddies Yes
Clubs Yes

Practice/Instruction

Driving Range Yes
Bunker Yes

Policies

Credit Cards Accepted JCB, VISA, UC, DC, AMEX, DINERS, UFJ, NICOS, Zennihon Shinpan
Metal Spikes Allowed No
Walking Allowed Yes
Dress code Appropriate golf attire.

Food & Beverage

Restaurant

Available Facilities

Reviews

Be the first to leave a review

Course Layout
