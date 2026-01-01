Okayama Country Club Momonosato Course
About
Holes 18
Type Semi-Private
Par 72
Length 6780 yards
Slope 123
Rating 73.1
|Tee
|Par
|Length
|Rating
|Slope
|Back
|72
|6780 yards
|73.1
|123
|Regular
|72
|6460 yards
|70.7
|121
|Front
|72
|6060 yards
|70.0
|119
|Ladies (W)
|72
|5303 yards
|67.1
|113
Scorecard for Momonosato Course
Metrics:
|Hole
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|Out
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|In
|Total
|Back M: 73.1/123
|345
|445
|500
|400
|180
|390
|210
|485
|430
|3385
|350
|335
|625
|165
|470
|525
|360
|155
|410
|3395
|6780
|Regular M: 70.7/121
|335
|430
|480
|380
|165
|375
|195
|470
|420
|3250
|335
|320
|610
|155
|405
|500
|345
|145
|395
|3210
|6460
|Front M: 70.0/119
|325
|415
|475
|355
|160
|360
|175
|460
|400
|3125
|305
|315
|530
|130
|360
|450
|330
|135
|380
|2935
|6060
|Ladies W: 67.1/113
|325
|320
|370
|325
|130
|325
|163
|390
|330
|2678
|265
|275
|480
|125
|325
|420
|295
|130
|310
|2625
|5303
|Handicap
|17
|1
|11
|9
|15
|3
|5
|13
|7
|8
|14
|4
|16
|2
|6
|12
|18
|10
|Par
|4
|4
|5
|4
|3
|4
|3
|5
|4
|36
|4
|4
|5
|3
|4
|5
|4
|3
|4
|36
|72
Course Details
Year Built 1962
Architect Akira Sato (1962)
Rentals/Services
Pull-carts Yes
Caddies Yes
Clubs Yes
Practice/Instruction
Driving Range Yes
Bunker Yes
Policies
Credit Cards Accepted JCB, VISA, UC, DC, AMEX, DINERS, UFJ, NICOS, Zennihon Shinpan
Metal Spikes Allowed No
Walking Allowed Yes
Dress code Appropriate golf attire.
Food & BeverageRestaurant
Available FacilitiesBanquet Facilities
