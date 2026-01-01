The Reserve at Trout National
About
Holes 18
Type Private/Resort
Par 72
Length 7046 yards
Slope 134
Rating 73.5
|Tee
|Par
|Length
|Rating
|Slope
|I
|72
|7046 yards
|73.5
|134
|II
|72
|6553 yards
|71.3
|127
|II (W)
|72
|6553 yards
|76.6
|136
|III
|72
|6019 yards
|68.0
|113
|III (W)
|72
|6019 yards
|73.7
|131
|IV
|72
|5491 yards
|65.9
|109
|IV (W)
|72
|5491 yards
|70.9
|119
Scorecard for The Reserve at Trout National
Metrics:
|Hole
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|Out
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|In
|Total
|I M: 73.5/134
|462
|541
|347
|433
|170
|485
|557
|158
|338
|3491
|449
|112
|568
|419
|387
|441
|148
|466
|565
|3555
|7046
|II M: 71.3/127 W: 76.6/136
|428
|517
|318
|401
|152
|461
|527
|133
|311
|3248
|421
|112
|533
|391
|370
|417
|141
|429
|491
|3305
|6553
|III M: 68.0/113 W: 73.7/131
|392
|474
|287
|369
|144
|421
|486
|127
|296
|2996
|380
|100
|497
|364
|320
|389
|116
|397
|460
|3023
|6019
|IV M: 65.9/109 W: 70.9/119
|361
|438
|245
|337
|140
|394
|452
|81
|268
|2716
|365
|100
|463
|332
|246
|354
|112
|366
|437
|2775
|5491
|Handicap
|3
|13
|9
|7
|15
|1
|11
|17
|5
|4
|18
|14
|8
|12
|2
|16
|6
|10
|Par
|4
|5
|4
|4
|3
|4
|5
|3
|4
|36
|4
|3
|5
|4
|4
|4
|3
|4
|5
|36
|72
Course Details
Year Built 2026
Architect Tiger Woods (2026)
Practice/Instruction
Driving Range Yes
Golf School/Academy Yes
Teaching Pro Yes
Pitching/Chipping Area Yes
Putting Green Yes
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