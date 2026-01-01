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The Reserve at Trout National

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About

Holes 18
Type Private/Resort
Par 72
Length 7046 yards
Slope 134
Rating 73.5
Satellite Layout
Tees
Tee Par Length Rating Slope
I 72 7046 yards 73.5 134
II 72 6553 yards 71.3 127
II (W) 72 6553 yards 76.6 136
III 72 6019 yards 68.0 113
III (W) 72 6019 yards 73.7 131
IV 72 5491 yards 65.9 109
IV (W) 72 5491 yards 70.9 119
Track Rounds
Scorecard
Scorecard for The Reserve at Trout National
Metrics:
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
I M: 73.5/134 462 541 347 433 170 485 557 158 338 3491 449 112 568 419 387 441 148 466 565 3555 7046
II M: 71.3/127 W: 76.6/136 428 517 318 401 152 461 527 133 311 3248 421 112 533 391 370 417 141 429 491 3305 6553
III M: 68.0/113 W: 73.7/131 392 474 287 369 144 421 486 127 296 2996 380 100 497 364 320 389 116 397 460 3023 6019
IV M: 65.9/109 W: 70.9/119 361 438 245 337 140 394 452 81 268 2716 365 100 463 332 246 354 112 366 437 2775 5491
Handicap 3 13 9 7 15 1 11 17 5 4 18 14 8 12 2 16 6 10
Par 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 72

Course Details

Year Built 2026
Architect Tiger Woods (2026)

Practice/Instruction

Driving Range Yes
Golf School/Academy Yes
Teaching Pro Yes
Pitching/Chipping Area Yes
Putting Green Yes
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