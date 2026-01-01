Dover Golf Guide
Dover Golf Courses
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Dover, DelawarePublic4.02
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Dover, DelawarePrivate4.6339420846212
Golf Courses Near Dover
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Camden Wyoming, DelawarePrivate4.428571428614
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Dover Air Force Base, DelawareMilitary0.00
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Smyrna, DelawarePublic3.9412920671436
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Magnolia, DelawarePublic4.3513867276523
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Townsend, DelawarePublic4.6890862005128
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Middletown, DelawareSemi-Private4.0132946351264
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Milford, DelawareSemi-Private3.731581043489
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Middletown, DelawarePublic4.26408220521146
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Middletown, DelawareSemi-Private0.00
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Middletown, DelawarePublic3.941748366172
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