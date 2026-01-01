Washington Golf Guide
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Courses: 130
Reviews: 23513
Finding a quality public golf course in the Washington, D.C. area is about as easy as finding a lobbyist or lawyer on K Street. Like the D.C. population, the golf course selection is large and diverse.
Washington Golf Courses
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Washington, District of ColumbiaPublic/Municipal4.0010004002131
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Washington, District of ColumbiaPublic/Municipal3.680618401246
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Washington, District of ColumbiaPublic/Municipal3.89822595789
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Washington, District of ColumbiaPublic3.8881008668190
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Washington, District of ColumbiaPublic2.322128851584
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Washington, District of ColumbiaMilitary0.00
Golf Courses Near Washington
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Arlington, VirginiaPrivate5.02
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Chevy Chase, MarylandPrivate5.01
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Bethesda, MarylandPrivate4.52
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College Park, MarylandSemi-Private3.931428571426
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Silver Spring, MarylandPublic/Municipal4.0825
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Fort Washington, MarylandPublic/Municipal4.294388723299
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