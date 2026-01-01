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Washington Golf Guide

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Washington
Courses: 130
Reviews: 23513
Finding a quality public golf course in the Washington, D.C. area is about as easy as finding a lobbyist or lawyer on K Street. Like the D.C. population, the golf course selection is large and diverse.
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