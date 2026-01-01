College Park Golf Guide
College Park Golf Courses
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College Park, MarylandPublic/Municipal4.334867139295
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College Park, MarylandSemi-Private3.931428571426
Golf Courses Near College Park
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Silver Spring, MarylandPublic/Municipal4.0825
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Beltsville, MarylandPublic2.9788359788189
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Washington, District of ColumbiaMilitary0.00
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Washington, District of ColumbiaPublic2.322128851584
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Laurel, MarylandPublic3.07
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Washington, District of ColumbiaPublic3.8881008668190
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Chevy Chase, MarylandPrivate5.01
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Chevy Chase, MarylandPrivate5.01
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Mitchellville, MarylandPublic/Municipal4.3323573773210
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Wheaton, MarylandPublic4.008680555697
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