Apollo Beach Golf Guide
Apollo Beach Golf Courses
Golf Courses Near Apollo Beach
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Ruskin, FloridaSemi-Private3.79287768741357
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Sun City Center, FloridaSemi-Private4.0445111429477
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Sun City Center, FloridaPrivate1.01
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Sun City Center, FloridaPrivate4.13888888897
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Sun City Center, FloridaPrivate
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Sun City Center, FloridaPrivate
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Mac Dill AFB, FloridaMilitary4.075757575814
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Ruskin, FloridaSemi-Private/Resort3.7017366914979
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Sun City Center, FloridaPrivate
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Sun City Center, FloridaPublic4.03678234351197
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