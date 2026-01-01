Mac Dill AFB Golf Guide
Mac Dill AFB Golf Courses
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Mac Dill AFB, FloridaMilitary2.22222222225
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Mac Dill AFB, FloridaMilitary4.075757575814
Golf Courses Near Mac Dill AFB
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Apollo Beach, FloridaPublic1.4078014184471
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Tampa, FloridaPrivate0.00
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Saint Petersburg, FloridaMunicipal4.058823529417
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Saint Petersburg, FloridaResort4.04
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Saint Petersburg, FloridaMunicipal4.058823529417
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Ruskin, FloridaSemi-Private3.79287768741357
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Riverview, FloridaSemi-Private4.02925943411265
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Sun City Center, FloridaSemi-Private4.0445111429477
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Ruskin, FloridaSemi-Private/Resort3.7017366914979
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Sun City Center, FloridaPrivate4.13888888897
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