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Crystal River Golf Courses

Golf Courses Near Crystal River

Crystal River Golf Resorts

  • Plantation on Crystal River
    Plantation on Crystal River
    Crystal River, Florida
    Part of Choice Hotels' Ascend Collection, Plantation on Crystal River is an attractive destination that offers a feeling of Old Florida. Golfers enjoy the resort's 27 holes designed by Mark Mahannah in a peaceful, natural setting. In addition to other amenities like tennis and an outdoor swimming, the resort serves as a gateway to several…

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