Crystal River Golf Guide
Crystal River Golf Courses
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Crystal River, FloridaResort3.7736070285787
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Crystal River, FloridaResort3.7736070285787
Golf Courses Near Crystal River
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Lecanto, FloridaPrivate
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Lecanto, FloridaPrivate
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Lecanto, FloridaPrivate3.01
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Lecanto, FloridaPrivate
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Lecanto, FloridaPublic0.00
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Beverly Hills, FloridaSemi-Private1.5444743935107
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Beverly Hills, FloridaSemi-Private2.217391304323
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Hernando, FloridaPublic4.555555555645
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Homosassa, FloridaPrivate2.7250064499425
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Hernando, FloridaSemi-Private2.411149825842
Crystal River Golf Resorts
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Crystal River, FloridaPart of Choice Hotels' Ascend Collection, Plantation on Crystal River is an attractive destination that offers a feeling of Old Florida. Golfers enjoy the resort's 27 holes designed by Mark Mahannah in a peaceful, natural setting. In addition to other amenities like tennis and an outdoor swimming, the resort serves as a gateway to several…
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