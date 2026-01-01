Carpinteria Golf Guide
Golf Courses Near Carpinteria
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Santa Barbara, CaliforniaPrivate5.01
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Santa Barbara, CaliforniaPrivate5.01
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Santa Barbara, CaliforniaPrivate
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Santa Barbara, CaliforniaPublic/Municipal4.2549340785392
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Santa Barbara, CaliforniaPrivate4.01
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Ojai, CaliforniaResort4.4337364869998
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Santa Barbara, CaliforniaSemi-Private
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Ojai, CaliforniaPublic/Municipal4.690072639260
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Goleta, CaliforniaPrivate
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Goleta, CaliforniaPublic4.01
Carpinteria Driving Ranges
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