Ojai Golf Guide
Ojai Golf Courses
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Ojai, CaliforniaResort4.4337364869998
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Ojai, CaliforniaPublic/Municipal4.690072639260
Golf Courses Near Ojai
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Ventura, CaliforniaPublic3.6434540692113
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Santa Paula, CaliforniaPublic0.00
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Ventura, CaliforniaPublic4.3014382539805
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Ventura, CaliforniaPublic4.4009744369469
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Somis, CaliforniaPrivate4.33333333333
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Oxnard, CaliforniaMunicipal3.7026400448712
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Oxnard, CaliforniaMunicipal3.594155844294
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Camarillo, CaliforniaPublic4.35590829961712
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Camarillo, CaliforniaPrivate0.00
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Camarillo, CaliforniaPrivate4.66666666673
Ojai Golf Resorts
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Ojai, CaliforniaTucked within a coastal valley surrounded by the Topa Topa Mountains, the Ojai Valley Inn is an escape from it all, located just 14 miles from Pacific Ocean and 30 miles southeast of Santa Barbara. Its amenities are unique, a 31,000-square-foot spa village, an artist cottage and apothecary, a beekeeping experience, seven eateries, multiple pools…
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