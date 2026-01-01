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Ojai Golf Guide

Ojai Golf Courses

Golf Courses Near Ojai

Ojai Golf Resorts

  • Ojai Valley Inn
    Ojai Valley Inn
    Ojai, California
    Tucked within a coastal valley surrounded by the Topa Topa Mountains, the Ojai Valley Inn is an escape from it all, located just 14 miles from Pacific Ocean and 30 miles southeast of Santa Barbara. Its amenities are unique, a 31,000-square-foot spa village, an artist cottage and apothecary, a beekeeping experience, seven eateries, multiple pools…

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