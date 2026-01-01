Ventura Golf Guide
Ventura Golf Courses
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Ventura, CaliforniaPublic4.4009744369469
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Ventura, CaliforniaPublic4.3014382539805
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Ventura, CaliforniaPublic3.6434540692113
Golf Courses Near Ventura
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Oxnard, CaliforniaMunicipal3.7026400448712
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Oxnard, CaliforniaMunicipal3.594155844294
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Somis, CaliforniaPrivate4.33333333333
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Port Hueneme, CaliforniaMilitary3.482698961975
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Camarillo, CaliforniaPublic4.35590829961712
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Camarillo, CaliforniaPrivate4.66666666673
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Camarillo, CaliforniaPrivate
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Santa Paula, CaliforniaPublic
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Camarillo, CaliforniaPrivate
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Camarillo, CaliforniaPublic2.9649287915993
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