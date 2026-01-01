Santa Paula Golf Guide
Santa Paula Golf Courses
Golf Courses Near Santa Paula
-
Somis, CaliforniaPrivate4.33333333333
-
Camarillo, CaliforniaPrivate
-
Ventura, CaliforniaPublic3.6434540692113
-
Camarillo, CaliforniaPublic4.35590829961712
-
Camarillo, CaliforniaPrivate4.66666666673
-
Camarillo, CaliforniaPrivate
-
Moorpark, CaliforniaSemi-Private
-
Moorpark, CaliforniaSemi-Private
-
Camarillo, CaliforniaPublic2.9649287915993
-
Moorpark, CaliforniaSemi-Private
See Also
-
1 course | 3 reviews
-
5 courses | 2708 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 1387 reviews
-
5 courses | 1974 reviews
-
2 courses | 806 reviews
-
2 courses | 1058 reviews
-
1 course | 75 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 782 reviews