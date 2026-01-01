Yorkville Golf Guide
Yorkville Golf Courses
Golf Courses Near Yorkville
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Bristol, IllinoisPublic4.3990375055578
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Plano, IllinoisPublic4.5012254902130
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Oswego, IllinoisPublic2.2549019608416
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Big Rock, IllinoisPublic3.02
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Aurora, IllinoisPrivate4.02
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Sugar Grove, IllinoisPrivate/Resort5.01
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Sugar Grove, IllinoisPublic4.3044361391461
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Aurora, IllinoisPublic4.2243731348570
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Aurora, IllinoisPublic/Municipal4.44448344553
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Sandwich, IllinoisSemi-Private3.0694055443
Yorkville Driving Ranges
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