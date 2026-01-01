Edgewater Golf Guide
Golf Courses Near Edgewater
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Teaneck, New JerseyPublic3.1391752577194
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Tenafly, New JerseyPrivate5.01
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Bronx, New YorkMunicipal4.00166736221114
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Bronx, New YorkPublic4.6104846341153
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Alpine, New JerseyPrivate0.00
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Jersey City, New JerseyPublic4.218058191489
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Bronx, New YorkPublic4.859099804374
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Paramus, New JerseyPrivate0.00
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Demarest, New JerseyPrivate5.01
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Haworth, New JerseyPrivate5.02
Edgewater Driving Ranges
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