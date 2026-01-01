Alpine Golf Guide
Alpine Golf Courses
Golf Courses Near Alpine
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Demarest, New JerseyPrivate5.01
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Tenafly, New JerseyPrivate5.01
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Yonkers, New YorkPublic4.0791628038775
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Haworth, New JerseyPrivate5.02
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Rockleigh, New JerseyPublic/Municipal3.7391304348184
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Bronx, New YorkMunicipal4.00166736221114
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Rockleigh, New JerseyPublic/Municipal2.84782608792
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Haworth, New JerseyPrivate0.00
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Bronx, New YorkPublic4.6104846341153
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River Vale, New JerseyPublic/Municipal3.1925465839161
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