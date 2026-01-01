McMinnville Golf Guide
McMinnville Golf Courses
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McMinnville, OregonPrivate
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McMinnville, OregonPublic3.009515570935
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McMinnville, OregonPublic
Golf Courses Near McMinnville
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Keizer, OregonSemi-Private4.5748580556229
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Dallas, OregonPublic3.77777777789
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Woodburn, OregonPublic3.59
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Newberg, OregonPublic4.3987231939669
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Salem, OregonPrivate
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Woodburn, OregonPrivate
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Independence, OregonPublic1.5224228305106
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Woodburn, OregonPublic4.2158273381139
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Dallas, OregonPublic4.01
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Salem, OregonPrivate5.01
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