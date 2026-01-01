Franklin Golf Guide
Franklin Golf Courses
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Franklin, WisconsinPublic/Municipal4.01
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Franklin, WisconsinPrivate5.01
Golf Courses Near Franklin
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Hales Corners, WisconsinPublic2.01
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Oak Creek, WisconsinPublic2.606951871732
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Muskego, WisconsinPublic
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Muskego, WisconsinSemi-Private3.333333333318
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Oak Creek, WisconsinPublic4.01
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Greenfield, WisconsinPublic/Municipal
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South Milwaukee, WisconsinPublic/Municipal4.02
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New Berlin, WisconsinSemi-Private
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Cudahy, WisconsinPublic/Municipal2.01
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Franksville, WisconsinPublic
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