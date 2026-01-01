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Bedford Golf Guide

Bedford Golf Courses

Golf Courses Near Bedford

Bedford Golf Resorts

  • Omni Bedford Springs Resort golf course - hole 17
    Omni Bedford Springs Resort
    Bedford, Pennsylvania
    The historic 216-room Omni Bedford Sprints Resort is a wonderful escape located in the scenic Cumberland Valley surrounded by the Allegheny Mountains. There's so much character to the resort, from its Springs Eternal Spa, indoor and outdoor pools to its past connections to U.S. presidents and dignitaries. The golf course with ties to Spencer…

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