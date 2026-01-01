Central City Golf Guide
Golf Courses Near Central City
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Central City, PennsylvaniaPrivate3.66666666679
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Indian Lake, PennsylvaniaResort5.03
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Stoystown, PennsylvaniaPublic3.993464052368
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Somerset, PennsylvaniaPrivate4.022222222233
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Boswell, PennsylvaniaPublic0.00
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Alum Bank, PennsylvaniaPublic0.00
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Johnstown, PennsylvaniaPublic5.01
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Salix, PennsylvaniaPrivate5.02
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Johnstown, PennsylvaniaSemi-Private5.01
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Johnstown, PennsylvaniaPublic4.01
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