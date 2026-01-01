Patrick AFB Golf Guide
Patrick AFB Golf Courses
Golf Courses Near Patrick AFB
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Melbourne, FloridaPrivate5.01
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Melbourne, FloridaPrivate5.01
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Melbourne, FloridaPublic/Municipal3.0065789474152
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Melbourne, FloridaSemi-Private3.91154745671581
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Melbourne, FloridaPrivate5.05
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Cocoa Beach, FloridaPublic/Municipal
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Cocoa Beach, FloridaPublic/Municipal
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Cocoa Beach, FloridaPublic/Municipal
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Viera, FloridaPublic4.325857187848
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Viera, FloridaPublic4.2770332694927
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