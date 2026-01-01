Cocoa Beach Golf Guide
Cocoa Beach Golf Courses
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Cocoa Beach, FloridaPublic/Municipal
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Cocoa Beach, FloridaPublic/Municipal
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Cocoa Beach, FloridaPublic/Municipal
Golf Courses Near Cocoa Beach
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Rockledge, FloridaPublic4.05975875161826
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Rockledge, FloridaSemi-Private3.23890215361250
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Melbourne, FloridaPrivate5.05
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Rockledge, FloridaPrivate4.2838668145173
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Melbourne, FloridaPrivate5.01
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Patrick AFB, FloridaMilitary4.04
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Viera, FloridaPublic4.325857187848
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Melbourne, FloridaPrivate5.01
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Merritt Island, FloridaPublic3.90658468581026
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Melbourne, FloridaSemi-Private3.91154745671581
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