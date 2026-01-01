Plant City Golf Guide
Plant City Golf Courses
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Plant City, FloridaPrivate
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Plant City, FloridaPrivate
Golf Courses Near Plant City
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Dover, FloridaSemi-Private3.1046006944385
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Lakeland, FloridaPrivate5.04
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Lakeland, FloridaPrivate4.66666666673
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Lakeland, FloridaPublic3.01
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Lakeland, FloridaPrivate
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Valrico, FloridaPrivate5.02
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Mulberry, FloridaSemi-Private2.422222222290
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Valrico, FloridaPrivate4.213269493882
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Lakeland, FloridaPublic/Municipal4.04384825151170
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Lakeland, FloridaPublic4.07979473041366
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