Auburndale Golf Guide
Auburndale Golf Courses
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Auburndale, FloridaSemi-Private4.1447495046591
Golf Courses Near Auburndale
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Lakeland, FloridaPublic3.7220463052940
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Lakeland, FloridaPublic
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Lakeland, FloridaPublic
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Lakeland, FloridaPublic
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Lakeland, FloridaPublic/Municipal
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Lakeland, FloridaPublic/Municipal
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Lakeland, FloridaPublic/Municipal
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Lakeland, FloridaPublic3.59393990241388
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Lake Alfred, FloridaSemi-Private4.29273356466
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Lakeland, FloridaPublic3.01
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