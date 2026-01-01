Dover Golf Guide
Dover Golf Courses
Golf Courses Near Dover
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Valrico, FloridaPrivate5.02
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Valrico, FloridaPrivate4.213269493882
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Valrico, FloridaSemi-Private3.57484565111339
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Plant City, FloridaPrivate0.00
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Tampa, FloridaPublic2.797297297374
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Plant City, FloridaPrivate0.00
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Temple Terrace, FloridaPrivate3.8299264553567
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Tampa, FloridaPublic4.705882352913
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Tampa, FloridaPublic3.5438511867678
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Riverview, FloridaSemi-Private4.02925943411265
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