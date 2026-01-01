Sharpes Golf Guide
Golf Courses Near Sharpes
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Merritt Island, FloridaPublic3.90658468581026
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Rockledge, FloridaPrivate4.2838668145173
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Titusville, FloridaResort4.46426968591251
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Titusville, FloridaSemi-Private2.4084461247708
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Rockledge, FloridaSemi-Private3.23890215361250
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Cocoa Beach, FloridaPublic/Municipal
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Cocoa Beach, FloridaPublic/Municipal
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Rockledge, FloridaPublic4.05887728011825
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Cocoa Beach, FloridaPublic/Municipal
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Melbourne, FloridaPrivate5.05
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