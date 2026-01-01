Helen Golf Guide
Helen Golf Courses
Golf Courses Near Helen
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Clayton, GeorgiaPrivate/Resort4.54
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Cleveland, GeorgiaPublic3.4351145038131
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Clarkesville, GeorgiaPrivate/Resort4.826839826834
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Demorest, GeorgiaSemi-Private0.00
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Clarkesville, GeorgiaPublic/Resort3.8675400291234
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Young Harris, GeorgiaResort4.8063529412268
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Blairsville, GeorgiaPublic4.4461206897464
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Clayton, GeorgiaPublic/Municipal3.66666666673
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Hayesville, North CarolinaSemi-Private3.7307141071358
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Dahlonega, GeorgiaSemi-Private/Resort4.576022409288
Helen Golf Resorts
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Helen, GeorgiaValhalla Resort Hotel is a small hotel in North Georgia's mountain town of Helen, which was modeled after a Bavarian village. This resort is home to an 18-hole, 6,500-yard golf course, Innsbruck Golf Club, opened in 1987 with affordable green fees. This all-suite hotel has 25 units ranging in size with larger villas that can sleep up to 8 guests.…
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