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Helen Golf Resorts

  • Innsbruck GC: #14
    Valhalla Resort Hotel
    Helen, Georgia
    Valhalla Resort Hotel is a small hotel in North Georgia's mountain town of Helen, which was modeled after a Bavarian village. This resort is home to an 18-hole, 6,500-yard golf course, Innsbruck Golf Club, opened in 1987 with affordable green fees. This all-suite hotel has 25 units ranging in size with larger villas that can sleep up to 8 guests.…

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