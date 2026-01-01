Fort Shafter Golf Guide
Fort Shafter Golf Courses
Golf Courses Near Fort Shafter
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Honolulu, HawaiiSemi-Private3.7761234929125
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Honolulu, HawaiiPrivate5.02
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Honolulu, HawaiiMilitary4.610
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Honolulu, HawaiiPrivate
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Hickam AFB, HawaiiMilitary4.57142857147
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Aiea, HawaiiPublic4.5227031989122
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Hickam AFB, HawaiiMilitary4.01
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Honolulu, HawaiiMunicipal4.02
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Kaneohe, HawaiiPublic1.27777777784
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Waipahu, HawaiiPublic
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