Barbers Point NAS Golf Guide
Barbers Point NAS Golf Courses
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Barber's Point NAS, HawaiiMilitary2.33333333333
Golf Courses Near Barbers Point NAS
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Ewa Beach, HawaiiPublic1.422764227642
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Ewa Beach, HawaiiPrivate/Resort4.56
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Ewa Beach, HawaiiPublic0.00
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Ewa Beach, HawaiiResort
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Kapolei, HawaiiPublic3.6557766819201
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Ewa Beach, HawaiiResort
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Ewa Beach, HawaiiResort
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Ewa Beach, HawaiiPublic4.4743336729459
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Ewa Beach, HawaiiPublic/Municipal3.52
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Waipahu, HawaiiPublic0.00
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