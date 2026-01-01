Honolulu Golf Guide
Honolulu Golf Courses
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Honolulu, HawaiiMunicipal4.02
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Honolulu, HawaiiPublic3.323529411830
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Honolulu, HawaiiPublic2.9431025034246
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Honolulu, HawaiiPrivate5.02
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Honolulu, HawaiiSemi-Private3.7569419072126
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Honolulu, HawaiiMilitary4.610
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Honolulu, HawaiiPrivate0.00
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Honolulu, HawaiiPrivate3.02
Golf Courses Near Honolulu
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Kailua, HawaiiSemi-Private3.9111359099699
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Kaneohe, HawaiiPublic1.27777777784
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Honolulu, HawaiiMilitary0.00
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Waimanalo, HawaiiPublic3.175245098105
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Kaneohe, HawaiiPublic4.0705729266305
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Kailua, HawaiiPrivate5.01
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Hickam AFB, HawaiiMilitary4.57142857147
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Hickam AFB, HawaiiMilitary4.01
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Aiea, HawaiiPublic4.5227031989122
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Kaneohe Bay, HawaiiMilitary4.060606060612
Honolulu Golf Resorts
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Honolulu, HawaiiPrince Waikiki is a resort in the heart of Honolulu that also operates the 27-hole Hawaii Prince Golf Club on Oahu, which is located 23 miles away in Ewa Beach. The Prince Waikiki features 563 guest rooms and suites in its 33 floors with floor-to-ceiling windows. There is a spa onsite, infinity pool and multiple dining options featuring Hawaiian…
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