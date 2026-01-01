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  • Hawaii Prince GC
    Prince Waikiki (Oahu)
    Honolulu, Hawaii
    Prince Waikiki is a resort in the heart of Honolulu that also operates the 27-hole Hawaii Prince Golf Club on Oahu, which is located 23 miles away in Ewa Beach. The Prince Waikiki features 563 guest rooms and suites in its 33 floors with floor-to-ceiling windows. There is a spa onsite, infinity pool and multiple dining options featuring Hawaiian…

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