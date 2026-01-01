Coolidge Golf Guide
Golf Courses Near Coolidge
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Florence, ArizonaPublic4.32909699921557
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Florence, ArizonaPublic2.7540
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Florence, ArizonaPublic1.01
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Casa Grande, ArizonaPublic3.673941798973
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Queen Creek, ArizonaPublic4.03595851894018
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Casa Grande, ArizonaPublic4.0677573081475
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San Tan Valley, ArizonaPrivate5.08
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Casa Grande, ArizonaPublic/Resort4.314739689274
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Eloy, ArizonaSemi-Private4.45747982251236
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San Tan Valley, ArizonaPublic4.2199592668982
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