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Gold Canyon Golf Guide

Gold Canyon Golf Courses

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Gold Canyon Golf Resorts

  • Gold Canyon GC - Sidewinder: #15
    Gold Canyon Golf Resort & Spa
    Gold Canyon, Arizona
    Located in the East Valley of Phoenix-Scottsdale, Gold Canyon Golf Resort & Spa features 85 casita-style accommodations to go along with 36 holes at Gold Canyon Golf Resort. Guest rooms are spacious, casita-style units that feature private patios and fireplaces and range from king- and double-queen rooms to 1- and 2-bedroom suites. There is an…

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