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Arizona Golf Guide

Arizona By The Numbers

396 courses | 249739 reviews

Arizona Review Stats

Average Rating

4.0
4.0
Total 249739 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
203
3-4 Stars
101
2-3 Stars
9
1-2 Stars
5
N/A
40
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
3.9
Avg. Value for the Money
4.0
Avg. Pace of Play
4.1
Avg. Staff Friendliness
4.5
Avg. Course Conditions
3.9

Featured Arizona Destinations

9.jpg
Phoenix/Scottsdale
Courses: 220
Reviews: 184676
With close to 200 courses in the area and great golf weather (including little chance of rainouts) throughout the year, the Phoenix-Scottsdale market is one of the most popular golf destinations in the world. The peak season is winter and spring since temperatures are cooler and courses are generally heavily overseeded, but summer and fall are the best times to find deals.
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  • Tucson
    56 courses | 34685 reviews
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  • Yuma
    14 courses | 1233 reviews

Spotlight

Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
Tonto Verde GC
View Tee Times
Ranch at Tonto Verde Golf Club
Rio Verde, Arizona
Semi-Private
4.9174876847
407
Write Review
Tonto Verde GC - Peaks: #9
View Tee Times
Peaks at Tonto Verde Golf Club
Rio Verde, Arizona
Semi-Private
4.9174876847
407
Write Review
Wickenburg Ranch Golf & Social Club: #14
Wickenburg Ranch Golf & Social Club
Wickenburg, Arizona
Private
4.8543738412
355
Write Review
Eagle's Nest Country Club at Pebble Creek Resort: #5
View Tee Times
Eagle's Nest Country Club at Pebble Creek Resort
Goodyear, Arizona
Semi-Private
4.8536155203
190
Write Review
Cholla at We-Ko-Pa GC: #17
Cholla Course at We-Ko-Pa Golf Club
Scottsdale, Arizona
Public/Resort
4.7957074722
41
Write Review
Highlands at Dove Mountain
View Tee Times
Highlands at Dove Mountain
Marana, Arizona
Semi-Private
4.7907329599
402
Write Review
Palms at Tuscany Falls: #2
View Tee Times
Tuscany Falls at PebbleCreek - East Course
Goodyear, Arizona
Public
4.7670609645
158
Write Review
Echo Mesa Golf Course
View Tee Times
Echo Mesa Golf Course at Sun City West
Sun City West, Arizona
Private
4.762254902
54
Write Review
Stardust GC
View Tee Times
Stardust Golf Course at Sun City West
Sun City West, Arizona
Private
4.7425303455
86
Write Review
Devil's Claw at Whirlwind GC: #6
View Tee Times
Whirlwind Golf Club - The Devil's Claw Course
Chandler, Arizona
Resort
4.7326339163
922
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Arizona National GC: #18
View Tee Times
Arizona National Golf Club
Tucson, Arizona
Semi-Private
4.309950945
1951
Write Review
Longbow GC: #7
View Tee Times
Longbow Golf Club
Mesa, Arizona
Public
4.321177755
1684
Write Review
Corte Bella GC: #14
View Tee Times
Corte Bella Golf Club
Sun City West, Arizona
Semi-Private
4.4826060861
976
Write Review
Dove Valley Ranch GC: #2
View Tee Times
Dove Valley Ranch Golf Club
Cave Creek, Arizona
Public
4.4180774496
1888
Write Review
Oakcreek CC
View Tee Times
Oakcreek Country Club
Sedona, Arizona
Semi-Private
4.5702636861
2012
Write Review
Sun City CC
View Tee Times
Sun City Country Club
Sun City, Arizona
Semi-Private
4.0977879107
1496
Write Review
Apache Wells CC: #5
View Tee Times
Apache Wells Country Club
Mesa, Arizona
Semi-Private
4.2802437272
436
Write Review
Padre at Camelback: #9
View Tee Times
Camelback Golf Club - Padre Course
Scottsdale, Arizona
Resort
4.4891565488
1234
Write Review
Wigwam Resort - Red: #18
View Tee Times
Wigwam Resort - Red Course
Litchfield Park, Arizona
Resort
4.4439285473
1223
Write Review
The Legacy GC: #14, #15
View Tee Times
The Legacy Golf Club
Phoenix, Arizona
Public/Resort
4.5127247444
4326
Write Review

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Arizona Golf Resorts

  • Saguaro at We-Ko-Pa GC: #8
    We-Ko-Pa Casino Resort
    Fort McDowell, Arizona
    In the East Valley of Phoenix-Scottsdale, We-Ko-Pa Casino Resort, located on the Fort McDowell Yavapai Nation tribal land, features 246 guest rooms adjacent to We-Ko-Pa Golf Club, one of the best 36-hole golf clubs in Arizona. The resort features a large conference center and casino with live table games, plus an outdoor pool, fitness center and…

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