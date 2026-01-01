Arizona Golf Guide
Featured Arizona Destinations
Courses: 220
Reviews: 184676
With close to 200 courses in the area and great golf weather (including little chance of rainouts) throughout the year, the Phoenix-Scottsdale market is one of the most popular golf destinations in the world. The peak season is winter and spring since temperatures are cooler and courses are generally heavily overseeded, but summer and fall are the best times to find deals.
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Featured Courses
Scottsdale, Arizona
Resort
4.2978014944
744
Scottsdale, Arizona
Resort
4.3596935952
1377
Top Rated Courses
Rio Verde, Arizona
Semi-Private
4.9174876847
407
Rio Verde, Arizona
Semi-Private
4.9174876847
407
Wickenburg, Arizona
Private
4.8543738412
355
Goodyear, Arizona
Semi-Private
4.8536155203
190
Scottsdale, Arizona
Public/Resort
4.7957074722
41
Marana, Arizona
Semi-Private
4.7907329599
402
Goodyear, Arizona
Public
4.7670609645
158
Sun City West, Arizona
Private
4.762254902
54
Sun City West, Arizona
Private
4.7425303455
86
Chandler, Arizona
Resort
4.7326339163
922
Recently Reviewed Courses
Tucson, Arizona
Semi-Private
4.309950945
1951
Mesa, Arizona
Public
4.321177755
1684
Sun City West, Arizona
Semi-Private
4.4826060861
976
Cave Creek, Arizona
Public
4.4180774496
1888
Sedona, Arizona
Semi-Private
4.5702636861
2012
Sun City, Arizona
Semi-Private
4.0977879107
1496
Mesa, Arizona
Semi-Private
4.2802437272
436
Scottsdale, Arizona
Resort
4.4891565488
1234
Litchfield Park, Arizona
Resort
4.4439285473
1223
Phoenix, Arizona
Public/Resort
4.5127247444
4326
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1 course | 17 reviews
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1 course | 546 reviews
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0 courses | 0 reviews
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11 courses | 739 reviews
Arizona Golf Resorts
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Fort McDowell, ArizonaIn the East Valley of Phoenix-Scottsdale, We-Ko-Pa Casino Resort, located on the Fort McDowell Yavapai Nation tribal land, features 246 guest rooms adjacent to We-Ko-Pa Golf Club, one of the best 36-hole golf clubs in Arizona. The resort features a large conference center and casino with live table games, plus an outdoor pool, fitness center and…