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Lincolnshire Golf Resorts

  • Crane's Landing at the Lincolnshire Marriott Resort
    Lincolnshire Marriott Resort
    Lincolnshire, Illinois
    The Lincolnshire Marriott Resort has recently been refreshed with a $28-million-dollar renovation of its Porte Cochere, lobby, restaurants, guest rooms and suites and includes the addition of a full-service Starbucks and relaxation spa. The 40,000 square feet of meeting and event space offers flexible ballrooms and three spacious outdoor pavilions…

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