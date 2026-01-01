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Chandler Golf Resorts

  • San Marcos Golf Resort: #13
    Crowne Plaza Phoenix Chandler Golf Resort
    Chandler, Arizona
    Located in Chandler southeast of Phoenix is the historic Crowne Plaza Phoenix-Chandler Golf Resort. This property dates back to 1912 as one of the earliest developments in Chandler and boasts the oldest grass golf course in the state of Arizona. This property on the National Registrar of Historic Places has 249 guest rooms and suites with private…

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