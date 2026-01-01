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Fountain Hills Golf Guide

Fountain Hills Golf Courses

Golf Courses Near Fountain Hills

Fountain Hills Golf Resorts

  • Eagle Mountain GC: #18
    Inn at Eagle Mountain
    Fountain Hills, Arizona
    The Inn at Eagle Mountain is a small, 37-suite boutique hotel in Fountain Hills, set in the East Valley of Phoenix-Scottsdale. This property is located adjacent to Eagle Mountain Golf Club, a Scott Miller-designed golf course that opened in 1996. There are three suite types, but each features a small fireplace with sitting area, patio or balcony…

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