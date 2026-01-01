Northfield Golf Guide
Northfield Golf Courses
Golf Courses Near Northfield
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Northbrook, IllinoisPublic4.1109429066422
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Winnetka, IllinoisPublic4.2725483224201
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Glenview, IllinoisPrivate
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Northbrook, IllinoisPublic/Municipal4.519181585755
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Glencoe, IllinoisPrivate
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Winnetka, IllinoisPublic3.60784313738
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Glencoe, IllinoisPublic5.03
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Wilmette, IllinoisPublic4.2868060045381
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Glenview, IllinoisSemi-Private/Resort3.16666666676
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Glenview, IllinoisMunicipal4.4150025536187
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