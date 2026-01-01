Palatine Golf Guide
Palatine Golf Courses
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Palatine, IllinoisPrivate
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Palatine, IllinoisPublic4.4162126144350
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Palatine, IllinoisPublic4.91666666673
Golf Courses Near Palatine
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Arlington Heights, IllinoisPublic4.5797405919245
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Hoffman Estates, IllinoisPublic4.2449743862852
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Barrington, IllinoisPublic4.0568231581745
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Arlington Heights, IllinoisPublic/Municipal4.2631478498552
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Long Grove, IllinoisPrivate3.58
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Buffalo Grove, IllinoisPublic4.0372334831512
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Arlington Heights, IllinoisPrivate4.91666666673
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Hoffman Estates, IllinoisPublic4.03484437561098
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Long Grove, IllinoisPrivate
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Long Grove, IllinoisPrivate
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