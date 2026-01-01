Hoffman Estates Golf Guide
Hoffman Estates Golf Courses
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Hoffman Estates, IllinoisPublic4.3763916195694
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Hoffman Estates, IllinoisPublic4.2449743862852
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Hoffman Estates, IllinoisPublic4.03484437561098
Golf Courses Near Hoffman Estates
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Schaumburg, IllinoisPublic4.357142857142
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Schaumburg, IllinoisPublic
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Schaumburg, IllinoisPublic
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Schaumburg, IllinoisPublic
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Palatine, IllinoisPrivate0.00
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Elk Grove Village, IllinoisPublic4.4038415778634
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Streamwood, IllinoisPublic4.1071850739277
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Barrington, IllinoisPublic4.0568231581745
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Palatine, IllinoisPublic4.4162126144350
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Arlington Heights, IllinoisPublic/Municipal4.2631478498552
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