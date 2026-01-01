Rockport Golf Guide
Rockport Golf Courses
Golf Courses Near Rockport
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Owensboro, KentuckySemi-Private3.035714285728
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Owensboro, KentuckyPublic/Municipal0.00
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Owensboro, KentuckyPublic/Municipal0.00
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Owensboro, KentuckyPrivate2.33333333333
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Owensboro, KentuckyPublic/Municipal4.02
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Owensboro, KentuckySemi-Private3.686274509824
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Hawesville, KentuckyPrivate5.01
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Santa Claus, IndianaPublic3.832579185554
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Panther, KentuckySemi-Private4.66666666673
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Newburgh, IndianaPrivate/Resort5.05
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