Hawesville Golf Guide
Hawesville Golf Courses
Golf Courses Near Hawesville
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Tell City, IndianaPrivate5.01
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Owensboro, KentuckySemi-Private3.035714285728
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Rockport, IndianaSemi-Private4.447619047616
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Owensboro, KentuckySemi-Private3.686274509824
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Hardinsburg, KentuckySemi-Private4.01
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Santa Claus, IndianaPublic3.832579185554
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Owensboro, KentuckyPublic/Municipal4.02
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Owensboro, KentuckyPrivate2.33333333333
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Falls Of Rough, KentuckyResort2.534883720950
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Owensboro, KentuckyPublic/Municipal0.00
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