Tell City Golf Guide
Tell City Golf Courses
Golf Courses Near Tell City
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Hawesville, KentuckyPrivate5.01
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Santa Claus, IndianaPublic3.832579185554
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Owensboro, KentuckySemi-Private3.035714285728
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Rockport, IndianaSemi-Private4.447619047616
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Hardinsburg, KentuckySemi-Private4.01
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Owensboro, KentuckySemi-Private3.686274509824
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Huntingburg, IndianaSemi-Private4.03
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Owensboro, KentuckyPublic/Municipal4.02
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Owensboro, KentuckyPrivate2.33333333333
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Owensboro, KentuckyPublic/Municipal0.00
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