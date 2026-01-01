Gardner Golf Guide
Gardner Golf Courses
Golf Courses Near Gardner
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Olathe, KansasPublic3.8308457711201
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Olathe, KansasPrivate5.04
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Spring Hill, KansasPublic4.33333333339
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Lenexa, KansasPublic3.615
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De Soto, KansasPublic3.0940259145216
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Olathe, KansasPublic/Municipal3.9435483871124
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Lenexa, KansasPrivate1.552631578996
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Olathe, KansasPrivate0.00
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Lenexa, KansasPublic4.42801867372
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De Soto, KansasPublic3.180035650683
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