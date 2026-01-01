Clanton Golf Guide
Clanton Golf Courses
Golf Courses Near Clanton
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Sylacauga, AlabamaPublic/Resort4.8314727351339
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Calera, AlabamaSemi-Private4.110
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Columbiana, AlabamaPublic1.85
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Montevallo, AlabamaSemi-Private3.013
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Pelham, AlabamaMunicipal/Public4.7210590582354
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Millbrook, AlabamaMunicipal/Public
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Goodwater, AlabamaSemi-Private
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Sylacauga, AlabamaPrivate
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Wetumpka, AlabamaPublic
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Harpersville, AlabamaPublic1.02
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