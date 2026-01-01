Independence Golf Guide
Independence Golf Courses
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Independence, KentuckyPublic/Municipal2.7972972973148
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Independence, KentuckyPublic/Municipal4.2683271507218
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Independence, KentuckyPublic/Municipal3.7126793825353
Golf Courses Near Independence
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Crestview Hills, KentuckyPrivate5.01
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Florence, KentuckyPublic2.3879551821151
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Union, KentuckyPrivate4.01
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Florence, KentuckyPublic
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Florence, KentuckyPublic
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Union, KentuckyPublic/Municipal2.316287878889
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Fort Mitchell, KentuckyPrivate0.00
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Florence, KentuckyPublic
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Covington, KentuckyPrivate4.01
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Covington, KentuckyPublic4.2409780921283
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