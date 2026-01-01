Alexandria Golf Guide
Alexandria Golf Courses
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Alexandria, KentuckyPublic/Municipal4.5729191417488
Golf Courses Near Alexandria
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Covington, KentuckyPrivate4.01
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California, KentuckyPublic3.5754716981106
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California, KentuckyPublic4.1994690371459
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Butler, KentuckyPrivate4.229885057587
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Cincinnati, OhioPrivate5.01
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Falmouth, KentuckyMunicipal3.666666666712
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Amelia, OhioPublic2.944444444418
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Cincinnati, OhioPublic3.8723707665366
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Cincinnati, OhioPublic/Municipal4.09
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Independence, KentuckyPublic/Municipal2.7972972973148
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