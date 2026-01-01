Lawrenceburg Golf Guide
Lawrenceburg Golf Courses
Golf Courses Near Lawrenceburg
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Versailles, KentuckyPublic3.7293417472139
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Frankfort, KentuckyPublic/Municipal3.33333333333
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Midway, KentuckyPublic/Resort3.826923076952
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Frankfort, KentuckyPrivate0.00
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Frankfort, KentuckyPublic/Municipal3.01
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Nicholasville, KentuckyPrivate0.00
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Nicholasville, KentuckyPrivate4.01
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Nicholasville, KentuckyPublic4.178571428628
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Lexington, KentuckySemi-Private3.7119938885320
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Lexington, KentuckySemi-Private4.1640400881200
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