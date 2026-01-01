Mitchellville Golf Guide
Mitchellville Golf Courses
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Mitchellville, MarylandPrivate4.33333333333
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Mitchellville, MarylandPublic/Municipal4.3323573773210
Golf Courses Near Mitchellville
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Upper Marlboro, MarylandSemi-Private3.9490731243942
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Bowie, MarylandSemi-Private3.93951048811107
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Upper Marlboro, MarylandPublic3.53208448481356
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Davidsonville, MarylandPublic3.2911366006686
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Crofton, MarylandPrivate0.00
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Washington, District of ColumbiaPublic3.8881008668190
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College Park, MarylandPublic/Municipal4.334867139295
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College Park, MarylandSemi-Private3.931428571426
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Crofton, MarylandPublic3.3593671388742
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Andrews AFB, MarylandMilitary3.254
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